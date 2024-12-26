Аналитики рассказали о подходящих под бюджет семейной ипотеки новостройках

Они напомнили, что максимальная сумма займа по семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составляет 12 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья. При этом в некоторых банках сумму займа можно существенно увеличить при выполнении ряда условий. Лимит по займу в регионах в два раза ниже, чем в столицах, и составляет 6 млн рублей.
«В среднем по всем российским миллионникам доля квартир в новостройках, подходящих под бюджет семейной ипотеки, составляет 61,4%. Бюджет рассчитан из минимального первоначального взноса 20% и максимальной суммы займа по программе семейной ипотеки в регионе, в Москве и Санкт-Петербурге бюджет такой покупки составит 15 млн рублей, в других миллионниках — 7,5 млн рублей», — пояснили аналитики.
Согласно данным сервиса, городами с максимальной долей квартир в новостройках, подходящих под бюджет семейной ипотеки, являются Ростов-на-Дону (78,5%), Воронеж (78%), Самара (77,3%), Санкт-Петербург (75,5%) и Пермь (73,5%). Города, где эта доля в сравнении с другими миллионниками минимальная, — Казань (26,2%), Волгоград (41,5%), Нижний Новгород (42,3%), Красноярск (44,7%) и Москва (49,6%).
«Семейная ипотека — одна из основных льготных программ, стимулирующих покупку нового жилья в 2024 году. В крупнейших городах страны представлен внушительный объем предложений, доступных в бюджете льготной покупки. Среди всех миллионников минимальную долю демонстрирует Казань, что неудивительно: столица Татарстана является третьим городом по стоимости жилья после Москвы и Петербурга, а в ряде форматов (например, в сегменте студий) цены в Казани даже выше, чем в Санкт-Петербурге», — пояснил «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Согласно условиям семейной ипотеки, претендовать на нее могут семьи с ребенком до шести лет включительно, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Также субсидированная ставка распространяется на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах (численностью до 50 тыс. человек, за исключением Московской и Ленинградской областей) и в регионах с низким объемом строительства. При этом льготная госпрограмма продлена до 2030 года.
Ранее, 20 декабря, на заседании Государственного совета по поддержке семьи президент России Владимир Путин заявил, что семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок. Он отметил, что россиян очень беспокоит эта льготная программа.