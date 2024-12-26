Аналитики рассказали о подходящих под бюджет семейной ипотеки новостройках

Согласно условиям семейной ипотеки, претендовать на нее могут семьи с ребенком до шести лет включительно, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Также субсидированная ставка распространяется на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах (численностью до 50 тыс. человек, за исключением Московской и Ленинградской областей) и в регионах с низким объемом строительства. При этом льготная госпрограмма продлена до 2030 года.