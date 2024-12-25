Застройщик «Самолет» заявил в прокуратуру на «потребительский экстремизм»

По данным компании, наиболее популярна такая практика в Москве и Подмосковье: с 2021 года число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50−55% (в других регионах — 7%). Выплаты застройщиков покупателям в столичном регионе в 2022 году оцениваются в 65 млрд руб., в 2023-м — в 74 млрд руб. «Самолет» подчеркивает, что размер штрафов может превышать себестоимость отделки: в 2024 году размер выплат составляет 19 тыс. руб. за кв. м при себестоимости отделки в 16 тыс. за кв. м.