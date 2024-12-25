В России квартиры в долгосрочную аренду начали сдаваться быстрее в 2024 году

Так, например, период экспозиции всех типов квартир на рынке значительно сократился в Уфе — почти вполовину. Средний срок сдачи жилья в миллионнике составил около четырех дней, тогда как в прошлом году недвижимость сдавалась в среднем за восемь дней. В Казани срок экспозиции всех типов съемных квартир за год уменьшился более чем на треть — с 14 до девяти дней, в Екатеринбурге — с четырех до трех дней.