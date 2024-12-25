В России квартиры в долгосрочную аренду начали сдаваться быстрее в 2024 году

Так, например, период экспозиции всех типов квартир на рынке значительно сократился в Уфе — почти вполовину. Средний срок сдачи жилья в миллионнике составил около четырех дней, тогда как в прошлом году недвижимость сдавалась в среднем за восемь дней. В Казани срок экспозиции всех типов съемных квартир за год уменьшился более чем на треть — с 14 до девяти дней, в Екатеринбурге — с четырех до трех дней.
В Москве среднее количество дней, необходимых для сдачи жилья на рынке долгосрочной аренды в городе, сократилось с 12 до восьми дней.
При этом в отдельных ценовых сегментах сроки сдачи оказались ниже. В Москве квартиры стоимостью до 50 тыс. рублей в среднем в 2024 году находили своего жильца за шесть дней, а лоты в ценовом диапазоне 50−80 тыс. рублей в столице сдавались за семь-восемь дней. Средний период поиска жильца для лотов стоимостью от 80 тыс. до 120 тыс. рублей в уходящем году находился на уровне порядка девяти дней.
Публикации о сдаче недвижимости стоимостью от 120 тыс. рублей в 2024 году находились экспозиции около 12 дней, в прошлом году такие квартиры сдавались дольше — в среднем за 15 дней.
«Цена ― базовый и главный параметр, на который ориентируются арендаторы при поиске съемной квартиры. В период пиковых показателей спроса такая недвижимость может сдаваться даже в течение нескольких часов: например, такое мы наблюдали в “горячий” сезон в этом году ― в августе и сентябре. В более спокойные месяцы ― например, в конце осени и начале зимы — срок экспозиции традиционно увеличивается за счет снижения активности арендаторов», ― пояснил «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Доля предложения в бюджете до 50 тыс. рублей в 2024 году в столице составила 20,8%. Квартиры в ценовом диапазоне 50−70 тыс. рублей составляют 33,3% от всей экспозиции, 70−100 тыс. рублей — 29%, 100−120 тыс. рублей — 6%. Съемное жилье дороже 120 тыс. рублей занимает долю на рынке долгосрочной аренды в Москве около 10,9%.
Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%. В то же время еще около 30% удобным назвали загородный дом, следует из результатов опроса ВТБ.