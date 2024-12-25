Удар из Катара: страна Залива пригрозила остановить поток газа в ЕС

Как заявил Кааби, если окажется, что он теряет 5% своего дохода, поставляя газ в Европу, он не будет этим заниматься. «Я не блефую. 5% дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа… поэтому я не могу терять такие деньги — и никто не согласился бы на такое». По его словам, правила для его структуры неработоспособны. Они потребуют от компании проведения проверки соблюдения трудовых норм всеми поставщиками группы, глобальная цепочка поставок которой включает 100 тыс. разных фирм. Соблюдать требования по выбросам углекислого газа не получится тем более, потому что Qatar Energy связана с углеводородами, которые при использовании выделяют CO2 по определению (да и при добыче, переработке и перевозке без углекислого газа не обойтись, как ни старайся).