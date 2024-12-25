СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.
По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.
Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.