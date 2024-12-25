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СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.

Источник: © РИА Новости

Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.

По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.

Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.