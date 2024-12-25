Скрытая угроза: для МФО продлили возможность не раскрывать о себе часть информации

Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) не раскрывать о себе определенный перечь сведений, говорится в сообщении ЦБ. В него входят в том числе сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, информация о дебиторах, кредиторах, лицах, входящих в состав органов управления, а также информация о рисках и сделках, раскрытие которой приведет или может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств. Почему было принято это решение и как оно повлияет на соответствующий рынок — в материале «Известий».