Силуанов назвал размер доходов от приватизации в 2024 году

По итогам 2024 года госбюджет получит более 130 млрд руб. в качестве доходов от приватизации, что выше запланированных показателей, заявил в интервью «России 24» министр финансов Антон Силуанов.
«Такая политика продолжится и в следующем году, — сказал он. — Более 80 млрд рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше».
Силуанов заявил об отсутствии планов продавать доли крупных госкомпаний, но не исключил подобные предложения с их стороны в 2025 году. «В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал», — заявил министр.
В частности, он заявил о планах продать порядка 5% акций госкомпании «Дом.РФ». «Это хорошая компания, такая чистая, прозрачная, приносит дивиденды. Я думаю, что рынку будет интересно», — рассказал Силуанов, уточнив, что акции намерены продавать на бирже.
С февраля 2022 года Генпрокуратура подала десятки исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Надзорное ведомство объясняло это нарушениями действующего в период приватизации законодательства. В частности, эти требования были удовлетворены в отношении Челябинского электрометаллургического комбината и Ивановского завода тяжелого станкостроения.
Президент России Владимир Путин утверждал, что речи о деприватизации или огосударствлении экономики не идет. Он счел оправданной работу прокуроров, если «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупреждал о негативных последствиях подобных действий и отмечал, что стабильность важнее второстепенных оснований для национализации активов у действующих собственников.