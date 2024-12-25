Силуанов назвал размер доходов от приватизации в 2024 году

Силуанов заявил об отсутствии планов продавать доли крупных госкомпаний, но не исключил подобные предложения с их стороны в 2025 году. «В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал», — заявил министр.