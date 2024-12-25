Россиянам перестает хватать суммы кредита по льготной ипотеке

К началу декабря средний чек по льготной ипотеке превысил максимальные 6 млн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По условиям самой массовой сейчас госпрограммы для семей с детьми, именно эта величина кредита 6 млн рублей предельная для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей (здесь лимит 12 млн). Ссуды на жилье с господдержкой всё чаще не влезают в установленные рамки, заявили опрошенные Известиями эксперты.