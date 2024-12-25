Россиянам перестает хватать суммы кредита по льготной ипотеке

Превышающую часть приходится выдавать по рыночным ставкам — это называется комбо-ипотекой. Сейчас они могут превышать 30%. При этом «Известия» сообщали, что участники рынка могут дополнительно завышать их. По словам замминистра финансов России Ивана Чебескова, часть кредита без господдержки может оформляться по ставке под 100%.
Важно, что заемщик сначала вносит первоначальный взнос 20% и только после этого оформляет кредит в пределах установленного программой порога. В расчете среднего чека первый взнос не учитывают — значит, средняя стоимость жилья, оформленного в ипотеку к началу декабря, составляет не менее 7,5 млн рублей.
Превышение чека над границами госпрограмм еще раз подтверждает, что цены на жилье в РФ растут ускоренными темпами, обгоняя среднюю инфляцию по стране, отметил экономист Андрей Бархота. Стоимость квадратного метра в этом году выросла на 15−25%, а доступность жилья снизилась еще сильнее с учетом резкого роста ставок по кредитам.
Стоимость приличной однокомнатной квартиры в новостройке даже в регионах за пределами столиц уже выходит за рамки 6 млн рублей, подтвердила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С начала 2024 года новое жилье в крупных городах подорожало на 6−8%.