Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ

На встрече отсутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, визит в Россию прервал Ильхам Алиев, который вернулся в Баку из-за крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.