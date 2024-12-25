Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек — РИА Новости. Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года составит более 4,5%, заявил Владимир Путин, открывая неформальный саммит объединения.

Источник: © РИА Новости

«По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых», — сказал российский лидер.

За десять месяцев года промышленное производство в СНГ увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%, продолжил Путин. По его словам, макроэкономические показатели стран содружества заметно улучшились.

Товарооборот России с участниками содружества по данным за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил чуть больше 93 миллиардов долларов.

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.

Встреча лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря. В этом году неформальный саммит принимает горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.

На встрече отсутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, визит в Россию прервал Ильхам Алиев, который вернулся в Баку из-за крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.