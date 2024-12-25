Путин рассказал о прогнозируемом росте совокупного ВВП стран СНГ

«По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых», — сказал российский лидер.
За десять месяцев года промышленное производство в СНГ увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%, продолжил Путин. По его словам, макроэкономические показатели стран содружества заметно улучшились.
Товарооборот России с участниками содружества по данным за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил чуть больше 93 миллиардов долларов.
«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — отметил глава государства.
Он выразил уверенность, что содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.
Встреча лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря. В этом году неформальный саммит принимает горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.
На встрече отсутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, визит в Россию прервал Ильхам Алиев, который вернулся в Баку из-за крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане.