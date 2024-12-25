Попали в строй: мигрантам могут запретить смену места работы

Причем сейчас в патенте не указывают работодателя, только профессию мигранта, следует из закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Патент выдают на ограниченный срок — максимум на 12 месяцев. Если человек превышает его и работает без такого документа, то его самого и работодателя могут наказать. Штраф для иностранца составляет до 5 тыс. рублей, плюс возможная депортация. Для компании санкция может составить до 800 тыс. рублей, следует из КоАП. Таким образом, незаконная смена работодателя, указанного в патенте, может привести к штрафу и административному выдворению за пределы РФ.