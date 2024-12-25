Новак спрогнозировал рост цен на топливо по итогам года не выше инфляции

До этого, 26 сентября, Новак сообщал, что ситуация на топливном рынке РФ сохранит стабильность до конца года, а цены на топливо будут расти в пределах инфляции. Кроме того, тогда он рассказал, что Россия ждет роста мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Этот спрос будет обеспечен странами — членами ОПЕК+ и государствами, которые не входят в эту организацию.