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Новак спрогнозировал рост цен на топливо по итогам года не выше инфляции

Цены на топливо по итогам года вырастут не выше инфляции. Об этом 25 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: Reuters

Он отметил, что топливный рынок РФ полностью обеспечен бензином и дизтопливом.

«Мы внимательно смотрим, с тем чтобы цены не росли выше инфляции. И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, он спрогнозировал, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, в следующем вырастет на 1−1,5 млн. Кроме того, по словам вице-премьера РФ, нефтегазовая отрасль РФ за в ближайшие два-три года станет на 90% независима от импорта технологий.

Ранее, 3 ноября, страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти до конца декабря. Уточняется, что государства согласились продлить корректировки на 2,2 млн баррелей в день. 13 декабря РФ продлила до 30 июня 2025 года запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен.

До этого, 26 сентября, Новак сообщал, что ситуация на топливном рынке РФ сохранит стабильность до конца года, а цены на топливо будут расти в пределах инфляции. Кроме того, тогда он рассказал, что Россия ждет роста мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Этот спрос будет обеспечен странами — членами ОПЕК+ и государствами, которые не входят в эту организацию.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в стране запущена программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая нужна, чтобы обеспечить бизнес и граждан качественным топливом. Глава государства отметил, что одна из главных задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) РФ, — рост объемов переработки углеводородов непосредственно на территории страны.