Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18−20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ — высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа в регион через Украину, сообщал РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В понедельник цена достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину с начала 2025 года, но он станет заметно дороже для потребителей.
В «Газпроме» накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Мировое потребление газа по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, также сообщил накануне «Газпром».