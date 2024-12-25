Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18−20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ — высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».