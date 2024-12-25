Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

«В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях», — подчеркнул Новак.