Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
«То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне — это уже хороший сигнал, это обоснованное решение», — сказал Новак.
Он добавил, что высокая инфляция еще сохраняется за счет сектора продовольственных товаров. И в этой связи необходимо соблюдать баланс спроса и предложения, прежде всего, за счет наращивания предложения со стороны производства. Кроме того, по словам Новака, важен сбалансированный подход при формировании бюджета, чтобы он не создавал дополнительного инфляционного давления.
Вице-премьер также отметил необходимость мониторинга ситуации на рынке кредитования, как потребительского, так и коммерческого.
«В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях», — подчеркнул Новак.