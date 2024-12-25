Минфин назвал «хорошую инвестиционную идею» для частных инвесторов

В Министерстве финансов зафиксировали в 2024 году интерес управляющих паевыми инвестиционными фондами к длинным облигациям федерального займа (ОФЗ), которые с лета стали формировать подобные фонды. По мнению ведомства, сейчас они могут увидеть приток средств частных инвесторов, которые поймут, что с их помощью можно получить достаточно высокий долгосрочный доход. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
«Мы видели некий всплеск интереса летом, когда стали появляться фонды, ориентированные на покупку длинных ОФЗ. Возможно, сейчас момент уже настал и эти фонды станут более активно привлекать инвестиции. Частный инвестор поймет, что зафиксировать те доходности, которые сейчас предлагаются на рынке госдолга долгосрочно, — это хорошая инвестиционная идея. И такой инструмент, как коллективные инвестиции в ОФЗ, станет более востребованным», — отметил Денис Мамонов.
По его словам, в этом году Минфин заметил в целом рост активности и числа частных инвесторов на рынке госдолга, хотя главную роль на нем по-прежнему играют институциональные инвесторы.
«Мы видим прирост интереса физических лиц к рынку госдолга, и нас это радует, потому что это говорит о зрелости рынка, о том, что частный инвестор прошел свой путь от депозита, через ОФЗ для населения (ОФЗ-Н. — “РБК Инвестиции”) в рыночные инструменты. И это мы можем только приветствовать. Больших рисков в их присутствии мы не видим, так как пока вторичный рынок в основном сформирован институционалами, профессиональными десками, и все неэффективности будут убираться за счет действий таких институциональных игроков», — сказал Денис Мамонов.
В ноябре основными покупателями на аукционах ОФЗ, как и месяцем ранее, были системно значимые банки — они купили 61,9% всех ценных бумаг, согласно данным Банка России. На вторичном рынке основными нетто-покупателями выступали некредитные финансовые организации, которые купили для клиентов в рамках стратегий доверительного управления ОФЗ на ₽13,1 млрд, а за счет собственных средств — на ₽10,3 млрд.
Физические лица также в ноябре приобретали ОФЗ больше, чем продавали, хотя и сократили объемы. Итоговый нетто-объем составил ₽4,1 млрд (против ₽17,1 млрд в октябре).
Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке госдолга в ноябре снизился и составил ₽13,1 млрд в день (в октябре — ₽14,7 млрд).
В ноябре изменение ожиданий рынка относительно траектории движения ключевой ставки и введенные санкции привели к росту доходностей ОФЗ. Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) 31 октября обновил минимальные уровни с начала 2009 года, закрывшись на отметке 96,38 пункта с доходностью 19,15% годовых, а на следующий день — 96,39 пункта с доходностью 19,17% годовых.
После решения о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое было принято 20 декабря, рынок госдолга вырос на 7,6% и закрылся 24 декабря на отметке 106,75 пункта с доходностью 16,32% годовых с дюрацией 1672 дня.