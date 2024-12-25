Минфин назвал «хорошую инвестиционную идею» для частных инвесторов

«Мы видим прирост интереса физических лиц к рынку госдолга, и нас это радует, потому что это говорит о зрелости рынка, о том, что частный инвестор прошел свой путь от депозита, через ОФЗ для населения (ОФЗ-Н. — “РБК Инвестиции”) в рыночные инструменты. И это мы можем только приветствовать. Больших рисков в их присутствии мы не видим, так как пока вторичный рынок в основном сформирован институционалами, профессиональными десками, и все неэффективности будут убираться за счет действий таких институциональных игроков», — сказал Денис Мамонов.