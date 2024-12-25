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Каким будет курс рубля 26 декабря 2024: прогноз эксперта

Стартовав ниже уровня закрытия предыдущей сессии, индекс Мосбиржи в течение дня набрал растущие обороты и в моменте выходил за 2750 п., отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Позитивная переоценка акций на российском рынке в контексте смягчения монетарных сигналов ЦБ продолжается.

Рост был практически фронтальным, тон задавали тяжеловесы — акции «Газпрома», «Сбера», «Лукойла». При этом рубль укреплялся, а торговля шла без основных внешних ориентиров. На западных рынках сегодня торги не проводились в связи с католическим Рождеством, сырьевые рынки сегодня также замерли.

Завтра в США станет известно недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке в четверг ожидаются собрания акционеров «Татнефти» и «Магнита», посвященные обсуждению дивидендных выплат. Совет директоров «Интер РАО» планирует утвердить бизнес-план на 2025 год.

Если публикуемые сегодня данные Росстата по недельной инфляции не покажут ее ускорение, позитивный настрой инвесторов может сохраниться. В то же время в оставшиеся дни до праздников сессии очень вероятны локальные коррекции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 декабря — 2650−2775п.

Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 13,5−14, по доллару — 99−102. По мере исчерпания эффекта поддержки со стороны налогового периода рубль может отпустить валюты ближе к верхним границам указанных коридоров. Давление может оказывать традиционный для последних дней спрос инвесторов, желающих увеличить позиции в валюте из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые дни января, а также граждан, которые собираются в зарубежные турпоездки. В фокусе внимания валютного рынка в ближайшие дни останутся цены на нефть, геополитика, сигналы регулятора, динамика доллара на мировом рынке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».