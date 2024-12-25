Клубни в шоколаде: бизнес начал фиксировать цены на картофель

Еще одной мерой по стабилизации цен на картофель, по мнению Алексея Красильникова, должно стать обнуление пошлин на импортный товар. Такое решение уже принято на уровне Евразийской экономической комиссии. Оно будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года. Речь идет о поставках овоща в объеме не более 150 тыс. т. Как сообщил представитель Картофельного союза, это прежде всего корнеплоды из Египта и Азербайджана.