Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», сплит «Полюса»: дайджест инвестора

Если акционеры одобрят дробление акций, то их номинальная стоимость будет снижена в десять раз, но общее количество бумаг одновременно увеличится также в десять раз. В итоге общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. По мнению менеджмента, дробление акций позволит сделать их более доступными для розничных инвесторов и может способствовать росту ликвидности бумаг.