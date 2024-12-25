Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», сплит «Полюса»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,43% по итогам торгов вторника, 24 декабря, до 2690,96 пункта. Долларовый РТС продолжил расти, прибавив 1,31%, до 848,79 пункта.
Индекс Мосбиржи после сильнейшего за последние годы ралли на фоне монетарной паузы ЦБ ушел в техническую плоскую коррекцию, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Обороты торгов упали вдвое относительно пиковых пятницы и на треть к понедельнику — до ₽132,3 млрд. Этот фактор поддерживает идею временной фиксации перед очередной волной рынка акций вверх, пишет эксперт.
Техническими ориентирами вниз и вероятными пределами плоской коррекции в индексе Мосбиржи выступят: межсессионный гэп на 2640 пунктов и опорная область 2600 пунктов. Правда, разворот вверх может наступить в любой момент, даже не доходя до поддержек, считает Михаил Зельцер.
Динамика индикатора на данный момент предупреждает о необходимости соблюдать среднесрочную осторожность, но в целом сдержанная фиксация прибыли после недавнего ралли также выглядит логичным явлением, пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В ближайшие дни инвесторы в РФ в условиях нейтрального внешнего фона, вероятно, будут реагировать главным образом на корпоративные новости, поступающие в том числе с советов директоров и собраний акционеров», — считает аналитик.
Давление на рынок также могли оказать слова директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана.
В интервью «Интерфаксу» Ганган заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования.
«Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» подорожали на 1,63%, до ₽121,7 за бумагу, по итогам торгов вторника, выйдя в лидеры среди компаний индекса Мосбиржи. На пике дня рост достигал 2,92%, до ₽123,25.
Основным драйвером роста стал позитивный прогноз по снижению долговой нагрузки компании, пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. В компании прогнозируют сокращение показателя чистый долг/EBITDA до 2,1x к концу 2024 года (против 2,46x на конец сентября).
Согласно дивидендной политике, если показатель превышает 2,5x, размер дивидендов может быть ограничен. Снижение нагрузки создает предпосылки для выплаты более высоких дивидендов, отметил Ярослав Кабаков, но подчеркнул, что Минфин не ждет дивидендов от «Газпрома», что создает неопределенность в оценке компании.
Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 году, сообщил 4 декабря в интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить дивиденды в организации».
«От “Газпрома” мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды “, — сказал он, отвечая на вопрос о том, ждет ли Минфин дивидендов от “Газпрома” в следующем году. При этом Силуанов подчеркнул, что общий подход Минфина в том, что государственные компании должны делиться 50% своей прибыли в виде дивидендов.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции», несмотря на заявления Силуанова, ждут от «Газпрома» выплату дивидендов в 2025 году. «Вопрос только в их размере. Согласно дивидендной политике, “Газпром” имеет возможности для выплаты дивидендов, и ранее произведенная отмена повышенного налога в размере ₽600 млрд на 2025 год будет этому способствовать», — пишут эксперты.
Кроме того, во вторник зампред «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что «Газпром» ожидает EBITDA за 2024 год в размере более ₽2,8 трлн. Это одно из самых больших значений в истории концерна. По итогам 2023 года компания получила ₽1,765 трлн. «Поступления от продажи газа составят ₽4,6 трлн — на ₽155 млрд больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана», — также сообщил Садыгов.
Позитивное влияние на котировки «Газпрома» также оказало подорожание газа в Европе — котировки фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах вновь превысили отметку ₽500 за тыс. кубометров., сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
В БКС среди факторов роста также указали на сильную техническую перепроданность акций «Газпрома».
«В целом мы считаем акции “Газпрома” сильно перепроданными, учитывая значительный дивидендный потенциал в ближайшие 2−3 года. И это несмотря на неопределенность с дивидендами на 2024 год. Наша целевая цена на год — ₽190 за акцию», — заключил Дмитрий Бабин.
Аналитики ПСБ включили акции «Газпрома» в число фаворитов, их целевая цена по бумагам компании — ₽180 с потенциалом роста около 50%.
Компания успешно переориентировалась на Китай и планирует расширить туда экспорт, а также рассматривает потенциальные рынки сбыта в Иране и странах Центральной Азии. Налоговые льготы и консолидация «Сахалинской Энергии» вкупе с ожидаемыми более высокими ценами на газ должны способствовать росту финансовых результатов «Газпрома» — пояснили в ПСБ.
Сплит акций «Полюса»
Совет директоров «Полюса» рекомендовал провести сплит акций в пропорции 1:10. Акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 3 февраля.
Если акционеры одобрят дробление акций, то их номинальная стоимость будет снижена в десять раз, но общее количество бумаг одновременно увеличится также в десять раз. В итоге общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. По мнению менеджмента, дробление акций позволит сделать их более доступными для розничных инвесторов и может способствовать росту ликвидности бумаг.
По итогам торгов 24 декабря одна акция «Полюса» стоила ₽13 719, следовательно после сплита инвесторы смогут купить одну акцию за ₽137,19.
О возможном сплите акций компании стало известно еще в середине декабря, когда было анонсировано заседание совета директоров по этому вопросу.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» позитивно оценивают решение компании. «Полюс» делает очередной шаг навстречу инвесторам (ранее в декабре компания выплатила первый дивиденд с 2021 года). Это важнее, чем сам факт сплита, и должно улучшить отношение участников рынка к корпоративному управлению в компании", — подчеркнули эксперты.
При этом существенного роста ликвидности именно из-за дробления акций в брокере не ждут — по мнению аналитиков, приток от новых инвесторов будет незначительным.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов напоминает, что обычно после сплита спрос на акции усиливается, что приводит к росту их котировок, так как процедура увеличивает доступность акций для большего числа инвесторов. Эксперт привел в пример акции «Транснефти», которые за 3−4 месяца после сплита выросли на 12%, хотя первоначально упали на 7,3%. «Полагаем, что по похожему сценарию будет развиваться и ситуация для бумаг “Полюса”, — считает Владимир Чернов.
По его мнению, этому также будет способствовать следующие факторы:
- ожидаемое прекращение ужесточения монетарных условий в России;
- мировые цены на золото остаются в восходящем тренде и в 2025 году, скорее всего, продолжат рост в район $3000 за унцию на фоне снижения ставки ФРС и усиления спроса на драгметалл со стороны мировых ЦБ;
- остался незакрытым дивидендный гэп около 7,8%, а статистически акции «Полюса» закрывают его относительно быстро;
- долгосрочные инвестиционные перспективы «Полюса».
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,9, продать — по ₽99,3;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽100,5, продать — по ₽98.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,99, продать — по 105,9;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108, продать — по 105.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,8;
- Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,27, продать — по ₽13,88.
Корпоративные события
Henderson: операционные результаты за ноябрь 2024 год.
Другие важные события
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 17 по 23 декабря.
США, Европа, Британия, Гонконг: Биржи закрыты. Страны празднуют католическое Рождество.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26247.
Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», а также информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 690,96 (-0,43%).
Индекс РТС: 848,79 (+1,31%).
S&P 500: 6040 (+1,1%).
Dow Jones Industrial Average: 43 297,03 (+0,91%).
NASDAQ Composite: 20 031,13 (+1,35%).