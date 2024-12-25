Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию на четверть

Так, в конце осени Россия увеличила закупки грузинских мандаринов до 6,9 тысячи тонн против 5,5 тысячи годом ранее. Это стало максимальным объемом поставок для ноября за последние десять лет (более ранние данные страна не публикует), предыдущий рекорд был в 2021 году на уровне 6,7 тысячи тонн.