Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы

С учетом изменения тональности риторики регулятора велика вероятность того, что нынешняя ставка в 21% так и останется максимальной. Если в ближайшие полтора месяца станет ясно, что кредитование удалось замедлить, а инфляция развернулась к цели, не исключено снижение ставки уже на февральском заседании, заключил Гордиенко.