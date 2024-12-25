Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы

Он напомнил, что для эффективности экономического роста необходимы не только дешевые кредиты, но и прочие составляющие.
«Есть немало других проблем — нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное — затруднения с международными расчетами», — рассуждает финансист.
По его словам, все это толкает инфляцию вверх. Для достижения долгосрочного роста экономики России упомянутые проблемы необходимо решать.
С учетом изменения тональности риторики регулятора велика вероятность того, что нынешняя ставка в 21% так и останется максимальной. Если в ближайшие полтора месяца станет ясно, что кредитование удалось замедлить, а инфляция развернулась к цели, не исключено снижение ставки уже на февральском заседании, заключил Гордиенко.