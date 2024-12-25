ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

«Если банк после получения нашей информации о потенциальных дропах не будет ее использовать для применения соответствующих мер, мы будем выяснять, почему принято такое решение. Если объяснения будут аргументированы, значит, это сигнал нам — еще раз все проверить, доработать алгоритмы. Если увидим, что банк не использует информацию из базы, а потом через этот банк по указанным картам идут подозрительные операции, значит, неэффективно выстроен комплаенс в кредитной организации», — уточняет он. По словам главы службы финмониторинга ЦБ, сейчас оценки того, является ли клиент дропом, у регулятора и банков совпадают почти на 100%.