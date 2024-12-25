Полная стоимость кредита (ПСК) — это все затраты на обслуживание кредита. Она включает в себя проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. Например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов).
ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Совет директоров ЦБ решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем потребительским кредитам для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, сообщается на сайте Банка России.