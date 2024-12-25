ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Полная стоимость кредита (ПСК) — это все затраты на обслуживание кредита. Она включает в себя проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы. Например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов).