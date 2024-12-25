ЦБ оценил, сколько россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — рассказал он. В 2023 году численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в стране постоянно проживали 146,15 млн, оценивал Росстат. Таким образом, в подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.