Алиханов: производство в обрабатывающей промышленности росло рекордными темпами

Что касается производства в 2025 году, то на обрабатывающую промышленность будут оказывать влияние две тенденции, отметил министр. «Точно позитивно повлияет на рост “обработки” запуск национальных проектов по обеспечению технологического лидерства — это долгосрочный драйвер роста по ключевым направлениям и смежным отраслям. С другой стороны, на финансовую устойчивость организаций обрабатывающей промышленности серьезным образом влияют макроэкономические условия, в том числе денежно-кредитная политика», — сказал он.