Алиханов: производство в обрабатывающей промышленности росло рекордными темпами

«В 2024 году производство в обрабатывающей промышленности росло рекордными темпами — причем как в первом квартале, так и во втором. По итогам 10 месяцев 2024 года обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства к соответствующему периоду 2023 года», — сказал он.
По данным Росстата, производство в обрабатывающих отраслях в январе — октябре 2024 года увеличилось в годовом выражении на 9,6%.
По словам Алиханова, наиболее высокие темпы роста демонстрирует производство компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, а также производство автомобильной техники.
Что касается производства в 2025 году, то на обрабатывающую промышленность будут оказывать влияние две тенденции, отметил министр. «Точно позитивно повлияет на рост “обработки” запуск национальных проектов по обеспечению технологического лидерства — это долгосрочный драйвер роста по ключевым направлениям и смежным отраслям. С другой стороны, на финансовую устойчивость организаций обрабатывающей промышленности серьезным образом влияют макроэкономические условия, в том числе денежно-кредитная политика», — сказал он.
Алиханов добавил, что в случае усугубления конъюнктурных ограничений это прямым образом отразится и на прогнозе по росту обрабатывающих производств в 2025 году.