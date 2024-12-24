Xerox договорилась о покупке производителя принтеров за $1,5 млрд

Компания считает, что сделка «укрепит основной портфель Xerox print и создаст более широкий глобальный бизнес в области печати и услуг управляемой печати, который лучше подходит для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов на гибридных рабочих местах». Кроме того, добавили там, это поможет компании обслуживать клиентов на растущем рынке цветных принтеров формата А4 и расширит ее присутствие Азиатско-Тихоокеанском регионе.