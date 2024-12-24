ВЭБ предложил привлечь частных инвесторов в проекты техсуверенитета

«Я бы не назвал это мерами поддержки, это инструмент, который должен помочь сгладить некоторые явления на рынке. Сейчас население держит на банковских счетах и депозитах порядка 55 трлн руб., средства частных инвесторов тоже перетекают в банки из-за высоких ставок. Мы хотим предложить инвесторам инструменты, сочетающие в себе долговое и долевое финансирование. Проект техсуверенитета сможет привлечь от частных инвесторов деньги по меньшей ставке, чем банковский кредит, но при этом должен будет поделиться либо акционерной доходностью, либо эффектом от возможного роста стоимости его продукции в будущем», — объяснил Мирошниченко. Пока высокие ставки на рынке в целом не препятствуют проектам техсуверенитета привлекать кредиты от банков, но «абстрагироваться» от этого фактора уже нельзя, говорит банкир.