В России замедлились темпы роста стоимости новостроек

«Спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года, Мы отметили, что изменения в динамике цен к концу года показали небольшое охлаждение по сравнению с 2023 годом. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки. При этом во второй половине года мы зафиксировали снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов. Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте», ― пояснил «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.