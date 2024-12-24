В России замедлились темпы роста стоимости новостроек

При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 2,4 п.п. За предыдущий период (декабрь 2023 года к декабрю 2022-го) годовое увеличение стоимости составляло 15,9%. Замедление темпов годового роста в 2024 году обусловлено в том числе завершением программы массовой льготной ипотеки и адаптации застройщиков к новым рыночным условиям.
Заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на первичном рынке в течение года зафиксировано в Екатеринбурге (+18,7%, до 160 тыс. рублей за 1 кв. м), Казани (+13,9%, до 223 тыс. рублей за 1 кв. м), Москве (+12,1%, до 364 тыс. рублей за 1 кв. м) и Воронеже (+11,7%, до 128 тыс. рублей за 1 кв. м). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,6 до 9,7%.
При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость квадратного метра первичной недвижимости увеличилась на 1%. Такая динамика объясняется выводом на рынок более дорогих объектов бизнес- и элиткласса, а также квартир с меньшей площадью ― студий и однушек, стоимость квадратного метра в которых традиционно выше. В сравнении с 2023 годом месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены «квадрата» в среднем по миллионникам составляло 1,3%.
В декабре 2024 года незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» относительно ноября отмечается в Челябинске (-2,1%, до 161 тыс. рублей за 1 кв. м), Нижнем Новгороде (-1,6%, до 180 тыс. рублей за 1 кв. м), Москве (-1,6%, до 364 тыс. рублей за 1 кв. м) и Ростове-на-Дону (-0,1%, до 145 тыс. рублей за 1 кв. м).
«Спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года, Мы отметили, что изменения в динамике цен к концу года показали небольшое охлаждение по сравнению с 2023 годом. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки. При этом во второй половине года мы зафиксировали снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов. Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте», ― пояснил «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Объем предложения в среднем по миллионникам с декабря 2023 года по декабрь 2024 года увеличился на 5%.
Объем доступных предложений в декабре текущего года вырос в девяти из 16 городов-миллионников. Наиболее заметное увеличение базы фиксируется в Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Екатеринбурге и Воронеже — от 4,7 до 16,4%.
Городами с самыми дорогими квадратными метрами на первичном рынке остаются Москва (-1,6% за месяц, до 364 тыс. рублей за 1 кв. м), Санкт-Петербург (+1,5% за месяц, до 250 тыс. рублей за 1 кв. м), Казань (+0,2% за месяц, до 223 тыс. рублей за 1 кв. м) и Нижний Новгород (-1,6% за месяц, до 180 тыс. рублей за 1 кв. м).
В 2024 году в российских миллионниках будет введено в эксплуатацию более 19,5 млн кв. м нового жилья. По этому показателю текущий год повторит объемы ввода, которые были зафиксированы в мегаполисах за весь 2023 год. В пятерку городов-лидеров по объему ввода в 2024 году входят Москва (6,6 млн кв. м), Санкт-Петербург (3 млн кв. м), Краснодар (2,2 млн кв. м), Екатеринбург (1,4 млн кв. м) и Новосибирск (1 млн кв. м).
По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в ноябре 2024 года в российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) почти на 1 млн кв. м. Это на 1% выше показателей октября, когда было заключено порядка 19 тыс. сделок.
Лидерами по объему продаж в сегменте новостроек являются ожидаемо столицы: в Москве было заключено около 7 тыс. ДДУ (+13% к октябрю 2024 года), в Санкт-Петербурге ― порядка 3 тыс. ДДУ (-6% к октябрю). В пятерку самых активных рынков также вошли Краснодар (2,1 тыс. ДДУ), Екатеринбург (2,1 тыс.) и Ростов-на-Дону (порядка 1 тыс.).
Ранее, 19 декабря, эксперты платформы «Авито Недвижимость» выяснили, что по сравнению с октябрем 2024 года в ноябре цены на квартиры в новостройках в среднем по стране выросли на 0,6%, но снизились в 18 городах РФ. Самая заметная динамика — в Ставрополе и Самаре (-7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (-2%). В Нижнем Новгороде, Грозном, Махачкале, Калининграде, Краснодаре, Твери и Смоленске наблюдалось снижение средней стоимости на 1%. В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее чем на 1%. Относительно ноября 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках по стране в целом сократилась на 0,8%.