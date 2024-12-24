Сбор с гостей: регионы смогут менять ставку туристического налога по сезонам

В свою очередь, научный сотрудник Президентской академии Дарина Медведникова уверена, что большинству регионов будет выгодно оставить максимальную ставку налога на весь год. Она объяснила: туристическая отрасль проявляется не по календарным кварталам, а по временам года и праздничным дням. Поэтому дифференцировать ставку каждые три месяца, учитывая, что почти во всех кварталах есть выходные, не имеет смысла. В начале года это гендерные праздники, во II квартале — майские, затем идет высокий летний сезон, а в конце года есть День народного единства.