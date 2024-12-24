Сбор с гостей: регионы смогут менять ставку туристического налога по сезонам

Местные власти смогут поквартально менять ставку туристического налога — с учетом сезонности, разъяснили в Минфине. С 2025-го субъекты вправе сами решать, вводить ли сбор для приезжих — ожидается, что с января этой опцией воспользуются 55 регионов. В 2025-м максимальный процент налога составит 1%, а к 2029-му вырастет до 5% от стоимости проживания в гостинице в сутки. Право дифференцировать размер сбора обусловлено климатом и социально-экономическими особенностями туристических мест, сказали в Министерстве финансов. Эксперты ожидают, что в большинстве субъектов воспользуются такой опцией, но не в столичных городах. Как новый сбор отразится на внутреннем туризме — в материале «Известий».
Туристический налог в 2025 году
Ставку турналога, который появится в России в 2025 году, можно будет дифференцировать с учетом сезонности — местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально, говорится в разъясняющем письме Минфина от 29 ноября (есть у «Известий»).
Турналог придет на смену турсбору, который сейчас собирается в пяти регионах. Местные власти (руководства муниципалитетов) станут сами определять, вводить ли его и в каком размере: однако он должен быть не менее 100 рублей и не более максимального порога, установленного на федеральном уровне. В 2025 году порог составит 1% от стоимости проживания и до 2029-го будет ежегодно увеличиваться на 1%. Таким образом, через пять лет и далее этот показатель составит 5%.
Предполагается, что дифференцированная ставка будет работать так: например, в I и IV кварталах 2025-го (январе-марте, октябре-декабре) местные власти могут взимать по налогу лишь 0,5% или вовсе не взимать его, а в популярные для туризма сезоны (апрель-сентябрь) — максимальный 1%.
Справка «Известий»
Налог должны будут уплачивать сами гостиницы и прочие места размещения (тогда как сейчас турсбор взимают с туристов). При этом если приезжие — федеральные льготники (инвалиды, герои СССР) и участники СВО — дополнительно им ничего начислять не будут. Доходы от турналога пойдут в местные бюджеты.
Предоставление полномочий муниципалитетам по дифференциации ставок туристического налога обусловлено его природой — это местный сбор, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Кроме того, такая мера направлена на то, чтобы учитывать при налогообложении климатические и социально-экономические особенности регионов, включая, например, объем турпотока в периоды высоких/низких сезонов, добавили там. Редакция направила запрос в ФНС.
Ожидается, что в 2025-м туристический налог введут 55 регионов, сообщали в Российском союзе туриндустрии. В большинстве из них он будет действовать в отдельных муниципалитетах, то есть не на всей территории, а в областных центрах, как, например, в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, или популярных местах — в частности, в горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе, в Сочи в Краснодарском крае, в поселке «Листвянка» в Иркутской области. По всему субъекту сбор введут на Алтае, Камчатке, в Карелии и Вологодской области.
«Известия» направили запрос в регионы с просьбой поделиться планами по распространению налога. В пресс-службах Тюменской и Ярославской областей, а также Республики Крым заявили, что планов ввести турналог пока нет. В администрации Ростовской области сказали, что муниципальные образования будут рассматривать возможность менять ставку в зависимости от сезона. В Чувашии поделились, что сбор введут Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский округ, при этом ставку в зависимости от сезона менять не будут.
В Республике Алтай сослались на слова главы субъекта Андрея Турчака о том, что дополнительные поступления от сбора ожидаются в размере 50 млн в 2025-м, а после 2028-го — не менее 200−300 млн ежегодно. Он добавил, что средства будут направлены на благоустройство и социально значимые объекты.
Как туристический налог повлияет на отдыхающих
В Минфине сказали, что оценивать поступления от турналога пока преждевременно. Он будет зависеть от числа субъектов, которые его введут, и установленных ими параметров. Скорее всего, сбор позволит регионам (особенно южным) значительно увеличить свои доходы, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом, вероятно, использовать дифференцированную шкалу будут многие субъекты. Эксперт добавила: такая опция более справедливая, поскольку в РФ туристический бизнес не всегда круглогодичный.
— Например, зимой туристическая жизнь в Краснодарском крае, за исключением Сочи, а также в Крыму замирает. Гостиницы, отели и санатории если не пустуют, то сильно недозагружены, пока туристы едут на новогодние каникулы в Москву, Санкт-Петербург и на горнолыжные курорты. Поэтому логично, если в южных регионах во время затишья налог будет ниже, а в период повышенного притока отдыхающих — выше, — оценила Наталья Мильчакова.
При этом в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге почти всегда аншлаг, продолжила она. Поэтому, скорее всего, ставка налога в этих городах не будет сильно меняться в зависимости от сезона. Разве что в Петербурге максимальный процент придется на белые ночи.
В свою очередь, научный сотрудник Президентской академии Дарина Медведникова уверена, что большинству регионов будет выгодно оставить максимальную ставку налога на весь год. Она объяснила: туристическая отрасль проявляется не по календарным кварталам, а по временам года и праздничным дням. Поэтому дифференцировать ставку каждые три месяца, учитывая, что почти во всех кварталах есть выходные, не имеет смысла. В начале года это гендерные праздники, во II квартале — майские, затем идет высокий летний сезон, а в конце года есть День народного единства.
На отдыхающих в 2025 году дифференцированная ставка и сам сбор отразятся не очень заметно, поскольку лимит будет 1% от стоимости размещения, считает Наталья Мильчакова. Но в дальнейшем по мере роста порога для туристов сумма станет более чувствительной — ведь отели будут закладывать платеж в стоимость проживания, уверена она.
Как подсчитал Российский союз туриндустрии, если исходить из средней стоимости проживания в российской гостинице в сутки в 5 тыс. рублей, количества отдыхающих и дней размещения, а также если все регионы введут этот налог, то он смог бы приносить бюджетной системе 18 млрд рублей ежегодно, поделилась Наталья Мильчакова.
В целом новый налог — это способ получить дополнительные деньги для развития региона и конкретного муниципалитета, что особенно важно в условиях развития внутреннего туризма, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Она уверена: граждане будут платить этот сбор, так как он несущественно повлияет на общую стоимость поездки, как минимум в 2025-м. Далее он будет увеличиваться постепенно, что сгладит ощущение роста стоимости проживания.