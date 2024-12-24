С миру по плитке: застройщикам хотят компенсировать затраты на кредиты

Застройщики могут получить компенсацию затрат на кредиты, соответствующую меру поддержки строительной отрасли готовит Минстрой, узнали «Известия». Она коснется части объектов, запущенных до 2024-го, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов. На эти цели предлагается выделить 29,6 млрд рублей, из-за высоких кредитных ставок этого хватит лишь на 8 млн кв. м. Правда, в ЦБ и Минэкономразвития инициативу не поддерживают. В ведомстве не одобрили и предыдущую меру, которая касалась моратория на банкротство девелоперов. Представители отрасли говорят, что сегодня уже 97,5% проектов зависят от банковского финансирования и помощь государства необходима. Какой она в итоге будет, разбирались «Известия».