Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки

«Сумму в пределах 1000−3000 рублей готовы заплатить 15% россиян, и всего 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков — до 1000 рублей», — рассказали в организации.
В Роскачестве отметили, что 18% россиян планировали потратить на новогодние подарки от 3000 до 5 000 рублей, столько же — от 5000 до 10 000 рублей, 12% рассчитывают на расходы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, 7% готовы потратить на подарки от 15 тысяч до 20 тысяч рублей и только 5% — больше 20 тысяч рублей, 17% затруднились с ответом.
В ходе исследования его участникам также предлагалось выбрать несколько вариантов ответов о местах приобретения подарков на Новый год и продуктов для праздничного стола.
Наиболее популярным выбором стали обычные розничные магазины — там покупали или собирались покупать подарки 64% граждан. Около трети ответов (32%) пришлось на маркетплейсы, каждый пятый (20%) выбрал интернет-магазин. Выбор 11% граждан упал на предновогодние ярмарки и рынки.
Что касается мест покупки продуктов к новогоднему столу, подавляющее большинство (80%) выбрали розничные магазины, около 36% собираются закупаться на продуктовых рынках. Всего 8% ответили, что покупают продукты для новогоднего стола в онлайн-магазинах, и 6% — на маркетплейсах.