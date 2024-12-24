Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки

В Роскачестве отметили, что 18% россиян планировали потратить на новогодние подарки от 3000 до 5 000 рублей, столько же — от 5000 до 10 000 рублей, 12% рассчитывают на расходы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, 7% готовы потратить на подарки от 15 тысяч до 20 тысяч рублей и только 5% — больше 20 тысяч рублей, 17% затруднились с ответом.