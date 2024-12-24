«Работа России»: 30% россиян готовы выйти на работу в новогодние праздники

«Примерно каждый третий опрошенный россиянин (30%) готов выйти на работу в новогодние каникулы, если вызовет руководство. Еще 45% также сообщили о готовности работать в праздники, но только в случае экстренной необходимости. Вместе с тем не все респонденты дали положительный ответ. Не готовы к работе в праздничные дни 15% участников опроса, еще 10% просто не смогут, потому что будут в отъезде», — говорится в итогах опроса.