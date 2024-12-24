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«Работа России»: 30% россиян готовы выйти на работу в новогодние праздники

Еще 45% респондентов также могут пойти на это, но только при экстренной необходимости, говорится в исследовании платформы.

Источник: Freepik

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Каждый третий опрошенный россиянин (30%) готов по просьбе руководства выйти на работу во время новогодних выходных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на платформе «Работа России», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Примерно каждый третий опрошенный россиянин (30%) готов выйти на работу в новогодние каникулы, если вызовет руководство. Еще 45% также сообщили о готовности работать в праздники, но только в случае экстренной необходимости. Вместе с тем не все респонденты дали положительный ответ. Не готовы к работе в праздничные дни 15% участников опроса, еще 10% просто не смогут, потому что будут в отъезде», — говорится в итогах опроса.

Кроме того, 6% опрошенных сообщили, что планируют брать отпуск сразу после Нового года, чтобы продлить отдых. Чуть больше половины (52%) респондентов предпочитают брать отпуск в другие месяцы, а 32% не берут отпуск после новогодних каникул, потому что это финансово не выгодно.

При этом в Роструде ТАСС напомнили, что если работа в выходные и праздничные дни не предусмотрена графиком, то работодателям запрещено привлекать работников к исполнению своих трудовых обязанностей. Работа возможна исключительно с письменного согласия сотрудника в случае, если требуется выполнение непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации.

В опросе приняли участие около 3 тыс. человек из всех регионов страны.