Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам

По данным издания, среди этих банков есть Альфа-Банк, Газпромбанк и МКБ.
«В Альфа-Банке повышенные утром в день заседания ЦБ ставки действовали буквально сутки, в ГПБ — пять дней, а МКБ сообщал о повышении ставок последний раз 12 декабря», — уточняется в материале.
Опрошенные РИА Новости банки, среди которых ВТБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк, сообщали, что пока не планирует менять условия по кредитным и сберегательным продуктам, но будут следить за ситуацией на рынке.
Банк России на очередном заседании совета директоров 20 декабря не стал пересматривать ключевую ставку и сохранил ее на прежнем уровне — 21% годовых.