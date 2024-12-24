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Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Несколько крупных российских банков из топ-10 снизили ставки по депозитам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает РБК.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, среди этих банков есть Альфа-Банк, Газпромбанк и МКБ.

«В Альфа-Банке повышенные утром в день заседания ЦБ ставки действовали буквально сутки, в ГПБ — пять дней, а МКБ сообщал о повышении ставок последний раз 12 декабря», — уточняется в материале.

Опрошенные РИА Новости банки, среди которых ВТБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк, сообщали, что пока не планирует менять условия по кредитным и сберегательным продуктам, но будут следить за ситуацией на рынке.

Банк России на очередном заседании совета директоров 20 декабря не стал пересматривать ключевую ставку и сохранил ее на прежнем уровне — 21% годовых.