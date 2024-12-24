Нефть и газ. Рождество, запасы в США и жалобы индийских НПЗ

Причина — сегодня API должен опубликовать статистику по недельному изменению запасов нефти в США. Рынок ожидает очередного сокращения.
В целом цена остается ниже 20-дневной скользящей средней ($72,95 за баррель) — негативно. Сегодня и завтра активность на рынке может быть сниженной, так как в США стартовали выходные дни в связи с празднованием Рождества.
Завтра — 25 декабря — торгов по фьючерсам на ICE Europe не будет.
До экспирации текущего фьючерсного контракта остается неделя. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.
Новостной фон
∙ Руководители государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp. — заявили, что им не удалось закупить на спотовом рынке достаточное количество российской нефти с поставкой в январе. На рынке есть альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока, но они торгуются по более высоким ценам. Вероятная причина возникшей ситуации — переориентация поставок российской нефти на нефтепереработку внутри страны. По мнению ряда источников, опрошенных Bloomberg, это также может быть намеренная стратегия России по сокращению объемов торговли, которая сейчас идет через нефтетрейдеров, в пользу долгосрочных контрактов. В начале декабря стало известно, что индийская Reliance и Роснефть заключили соглашение о поставках 500 тыс. б/с нефти сроком на 10 лет.
∙ Импорт ближневосточной нефти в Индию в ноябре достиг максимума последних 9 месяцев. Доля российской нефти в импорте Индии снизилась до минимума за последние три квартала.
∙ Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, полагают, что коммерческие запасы нефти в США продемонстрируют очередное недельное сокращение. Причина — устойчивый спрос на нефть со стороны НПЗ. Консенсус — сокращение на 3,3 млн баррелей. Объем запасов отстает на 5% от среднего показателя последних пяти лет и находится на самом низком уровне с конца сентября.
Фьючерсы на природный газ перешли к коррекции. Потенциальной поддержкой могут выступить следующие уровни: $3,642 (пробитое сопротивление), $3,349 (20-дневная скользящая средняя), далее — линии трендов.
Глобальная техническая картина, скорее, на стороне роста.
27 декабря — дата экспирации текущего фьючерсного контракта.
Завтра в США торгов по фьючерсам на природный газ не будет. Сегодня торги на американкой площадке будут идти до 20:45 по московскому времени.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».