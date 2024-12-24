Нефть и газ. Рождество, запасы в США и жалобы индийских НПЗ

∙ Руководители государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp. — заявили, что им не удалось закупить на спотовом рынке достаточное количество российской нефти с поставкой в январе. На рынке есть альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока, но они торгуются по более высоким ценам. Вероятная причина возникшей ситуации — переориентация поставок российской нефти на нефтепереработку внутри страны. По мнению ряда источников, опрошенных Bloomberg, это также может быть намеренная стратегия России по сокращению объемов торговли, которая сейчас идет через нефтетрейдеров, в пользу долгосрочных контрактов. В начале декабря стало известно, что индийская Reliance и Роснефть заключили соглашение о поставках 500 тыс. б/с нефти сроком на 10 лет.