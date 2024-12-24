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Нефть и газ. Рождество, запасы в США и жалобы индийских НПЗ

Нефть марки Brent сегодня демонстрирует небольшой прирост, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Причина — сегодня API должен опубликовать статистику по недельному изменению запасов нефти в США. Рынок ожидает очередного сокращения.

В целом цена остается ниже 20-дневной скользящей средней ($72,95 за баррель) — негативно. Сегодня и завтра активность на рынке может быть сниженной, так как в США стартовали выходные дни в связи с празднованием Рождества.

Глобально нефть остается в боковике $70−75 за баррель.

Завтра — 25 декабря — торгов по фьючерсам на ICE Europe не будет.

До экспирации текущего фьючерсного контракта остается неделя. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.

Новостной фон

∙ Руководители государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp. — заявили, что им не удалось закупить на спотовом рынке достаточное количество российской нефти с поставкой в январе. На рынке есть альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока, но они торгуются по более высоким ценам. Вероятная причина возникшей ситуации — переориентация поставок российской нефти на нефтепереработку внутри страны. По мнению ряда источников, опрошенных Bloomberg, это также может быть намеренная стратегия России по сокращению объемов торговли, которая сейчас идет через нефтетрейдеров, в пользу долгосрочных контрактов. В начале декабря стало известно, что индийская Reliance и Роснефть заключили соглашение о поставках 500 тыс. б/с нефти сроком на 10 лет.

∙ Импорт ближневосточной нефти в Индию в ноябре достиг максимума последних 9 месяцев. Доля российской нефти в импорте Индии снизилась до минимума за последние три квартала.

∙ Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, полагают, что коммерческие запасы нефти в США продемонстрируют очередное недельное сокращение. Причина — устойчивый спрос на нефть со стороны НПЗ. Консенсус — сокращение на 3,3 млн баррелей. Объем запасов отстает на 5% от среднего показателя последних пяти лет и находится на самом низком уровне с конца сентября.

Фьючерсы на природный газ перешли к коррекции. Потенциальной поддержкой могут выступить следующие уровни: $3,642 (пробитое сопротивление), $3,349 (20-дневная скользящая средняя), далее — линии трендов.

Глобальная техническая картина, скорее, на стороне роста.

27 декабря — дата экспирации текущего фьючерсного контракта.

Завтра в США торгов по фьючерсам на природный газ не будет. Сегодня торги на американкой площадке будут идти до 20:45 по московскому времени.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».