Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин РФ предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России.