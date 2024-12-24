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Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин РФ предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%. Как ранее отмечал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, подобная программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и принесла бы более триллиона рублей в экономику России.

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — сказано в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы («Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека») привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на всё больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент «льготной ипотеки» из точечной меры поддержки в массовый продукт.

«Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан», — сказано в документе.

В Минфине добавляют, что введение новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.