Индексы Мосбиржи и гособлигаций России, акции «Южуралзолота»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 2,43% по итогам торгов понедельника, 23 декабря, достигнув 2702,48 пункта. Долларовый РТС прибавил 3,16%, до 2 702,48 пункта.
Темпы роста на рынке акций естественно замедлилась, так как уже нет такого масштабного спроса со стороны участников, поспешно закрывающих свои короткие позиции, отметил руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Рынок в течение дня несколько раз пытался скорректироваться на фоне фиксации прибыли, однако сумел остаться выше 2700 пунктов. которые превысил утром впервые с 19 ноября.
Объем торгов (₽208,2 млрд против ₽268,9 млрд в пятницу) заметно сократился, но остается существенно выше среднедневного уровня, обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, это позитивный сигнал, который означает, что, несмотря на большое количество желающих продать акции после мощного отскока рынка, спрос на них по-прежнему большой.
«Следовательно, как только исчезнет навес предложения таких бумаг, которые перейдут к более уверенным участникам, наши индексы способны ускорить подъем», — сделал вывод эксперт.
Позитивом для акций по-прежнему выступает принятое в пятницу неожиданное решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения, а также смягчение риторики относительно текущей финансово-экономической ситуации и ее вероятного развития. Это улучшило шансы на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и начало ее смягчения в обозримом будущем, считает Дмитрий Бабин.
Вопрос длительности текущего ралли остается открытым, пишут аналитики «Альфа-Инвестиций». «Российские акции по-прежнему дешевы и имеют значительный потенциал роста. Однако в ближайшие дни возможно замедление восходящей динамики или коррекционное снижение, учитывая резкий подъем рынка. По некоторым бумагам уже наблюдалась фиксация прибыли», — рассуждают эксперты.
В тоже время «акции российских компаний по-прежнему перепроданы, и мы ожидаем, что позитивный настрой на рынке сохранится», отметил старший аналитик Альфа-Банка Джон Волш.
Дополнительным позитивным фактором для российского рынка являются вполне очевидные и все более интенсивные попытки добиться деэскалации геополитической напряженности. Ощутимый прогресс на этом направлении ожидается после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года, полагает Джон Волш.
По мнению аналитика, сейчас наиболее привлекательны техсектор и финансовая отрасль, которые менее уязвимы с точки зрения геополитических рисков. При этом банки лучше других секторов готовы к ведению бизнеса в условиях высоких процентных ставок.
Индекс ОФЗ
Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 3,84% по итогам торгов в понедельник, 23 декабря, достигнув 106,44 пункта. Индикатор преодолел отметку 106 пунктов впервые более чем за четыре месяца — с 16 августа текущего года.
«Идет мощнейшая переоценка долгового рынка на фоне монетарной паузы ЦБ. При этом долгосрочный потенциал вверх далеко не исчерпан и будет реализовываться по мере усиления сигналов разворота ДКП. На горизонте 2025 года доходность, с учетом переоценки тела бумаг, может быть свыше 25%», — полагает эксперт БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Как и индекс Мосбиржи, RGBI активно растет на фоне решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%.
Решение ЦБ сразу повлияло на снижение доходностей по длинным выпускам облигаций, их стали активно покупать, что привело к росту цен и индекса гособлигаций RGBI, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Однако он считает, что эйфория у инвесторов временная и не стоит ждать, что в феврале будут предприняты какие-либо действия по снижению ставки.
«Мы не склонны считать отскок на рынке ОФЗ началом тренда на восстановление котировок», — также считает старший аналитик Альфа-Банка Мария Радченко. По ее мнению, текущий уровень цен, скорее, выглядит привлекательно для фиксации, так как потенциал роста котировок от текущих уровней выглядит ограниченным на фоне ожидания сохранения ключевой ставки на повышенном уровне длительное время.
«Мы считаем высоким риск ускорения темпов корпоративного кредитования в январе на фоне улучшения условия кредитования в декабре. Если это произойдет, “оттепель” в ДКП может смениться заморозками», — предупредила Мария Радченко.
Акции «Южуралзолота»
Акции ЮГК завершили торги понедельника в числе лидеров рынка. По итогам дня котировки золотодобытчика прибавили 9,41%, достигнув ₽0,8067 за бумагу.
Поддержку котировкам оказала новость о том, что основной акционер «Южуралзолота», Константин Струков, продал 22% акций ЮГК управляющей компании «ААА Управление Капиталом», входящей в Группу Газпромбанк.
После сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом в 67,85%, а количество акций компании в свободном обращении не изменилось и составляет 10,15%.
Вырученные от продажи средства будут направлены на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК на сумму ₽22,9 млрд. Поручителем по этим обязательствам выступал сам золотодобытчик, что ранее вызывало опасения инвесторов. Это наряду с поэтапным уменьшением ее задолженности существенно укрепит кредитный профиль компании, добавил основной акционер ЮГК Константин Струков.
«Дочка» Газпромбанка купила 22% одного из лидеров золотодобычи России.
Компания не раскрывает, о каких активах, по которым ЮГК выступает поручителем, идет речь. Однако, по данным «Цифра Брокер», проблемный долг был связан с угольной компанией «Мэлтэк», находящейся в сложной финансовой ситуации. Теперь этот риск нивелирован, пишет аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев полагает, что под формулировкой «долговые обязательства связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК», можно понимать дочерние структуры головной компании группы. А их долги на основании отчетности он оценивает более чем в ₽60 млрд на середину года. «Если сделка была совершена по рыночным ценам последних месяцев, то ее сумма могла составить около 30 млрд руб. Таким образом, ЮГК могла бы примерно вдвое сократить сумму долга», — рассуждает аналитик.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер не исключает, что по инерции акции ЮГК сегодня могут вырасти еще больше. «Но курс входит в вязкую область сопротивлений и вскоре подъем может замедлиться и даже смениться откатом. А фундаментально там видится ₽0,9, и после состоявшегося ралли потенциал значительно сократился, апсайд стал менее 12%», — предупредил аналитик.
«В качестве фактора, который бы мог препятствовать росту, можно выделить динамику широкого рынка, который начал несколько замедляться на фоне желания некоторых участников рынка зафиксировать хорошую спекулятивную прибыль после нескольких дней роста», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,59, продать — по ₽99,75.
Самые дешевые евро:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,5, продать — по 107,5;
- Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по 108,97, продать — по 102,69.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽13,95;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,36, продать — по ₽13,67.
Корпоративные события
«Газпром»: заседание совета директоров. В повестке — подведение итогов работы в 2024 году, проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 год и прогноз на период до 2027 года.
«Россети Сибирь»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024—2029 годов.
Другие важные события
«НоваБев»: на срочном рынке Московской биржи возобновляются торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции компании.
Германия: Рождественский выходной. Биржи закрыты.
США: короткий день на биржах NYSE, NASDAQ. Торги проводятся до 21:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования, ноябрь — 16:30 мск.
США: продажи новых домов, ноябрь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 702,48 (+2,43%).
Индекс РТС: 837,82 (+3,16%).
S&P 500: 5974,07 (+0,73%).
Dow Jones Industrial Average: 42 906,95 (+0,16%).
NASDAQ Composite: 19 764,88 (+0,98%).