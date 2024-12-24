Индексы Мосбиржи и гособлигаций России, акции «Южуралзолота»: дайджест

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев полагает, что под формулировкой «долговые обязательства связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК», можно понимать дочерние структуры головной компании группы. А их долги на основании отчетности он оценивает более чем в ₽60 млрд на середину года. «Если сделка была совершена по рыночным ценам последних месяцев, то ее сумма могла составить около 30 млрд руб. Таким образом, ЮГК могла бы примерно вдвое сократить сумму долга», — рассуждает аналитик.