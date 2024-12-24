Эксперты рассказали о доходности инвестиций в недвижимость в Саудовской Аравии

Бизнес директор Kalinka Middle East Александр Шибаев, говоря о доходности, привел пример. На стадии закрытых продаж в одном из проектов в Эр-Рияде клиенты, которые забронировали виллы по первоначальной цене, но по разным причинам не вышли на сделку, смогли вернуть лоты застройщику. При этом он, в свою очередь, с наценкой 10% сразу же продал их другим покупателям.