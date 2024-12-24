Эксперты рассказали о доходности инвестиций в недвижимость в Саудовской Аравии

Эксперты обратили внимание на то, что скорость трансформации страны набирает обороты. Государство принимает новые законы, развивает инфраструктуру и туристическую отрасль, запускает глобальные проекты. Развитие в рамках программы Vision 2030, 100% владение недвижимостью для иностранцев — эти и другие преимущества обеспечивают рост спроса на недвижимость. По мнению аналитиков, он в ближайшие годы будет превышать предложение.
Бизнес директор Kalinka Middle East Александр Шибаев, говоря о доходности, привел пример. На стадии закрытых продаж в одном из проектов в Эр-Рияде клиенты, которые забронировали виллы по первоначальной цене, но по разным причинам не вышли на сделку, смогли вернуть лоты застройщику. При этом он, в свою очередь, с наценкой 10% сразу же продал их другим покупателям.
«Это дало возможность инвесторам из России увеличить свой капитал на 10% буквально за два месяца за счет роста стоимости недвижимости. Например, вилла площадью 300 кв. м на земельном участке 250 кв. м стоила на этапе предпродажи 2,9 млн SAR (саудовских риялов. — Ред.) — 79, 8 млн рублей, — а была продана уже за 3,2 млн — 88,1 млн рублей», — сказал Шибаев.
В компании ожидают, что пиковые значения спроса на недвижимость будут наблюдаться с приближением крупных событий для страны — Азиатских зимних Олимпийских игр 2029 года, EXPO 2030 и чемпионата мира по футболу 2034 года.
Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%, говорится в результатах опроса ВТБ.