Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме.
По мнению Банка России, дешевые кредиты, даже если они будут направлены в инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами незамедлительно, они лишь дадут им новые деньги.
«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию», — указывает регулятор.
ЦБ отмечает, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, оно лишь затормозит избыточно растущий спрос, а ожидаемое Банком России временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5−1,5% в 2025 году отражает более сдержанную динамику спроса.
Также регулятор объяснил, почему нельзя увеличивать объемы льготного кредитования. В ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов льготного кредитования может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки и ее поддержания на высоком уровне более продолжительное время для возвращения инфляции к цели.
«Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», — заключили в ЦБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.