Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, даже если производители и направят дешевые деньги на инвестиции, вырастут издержки, в том числе и на зарплаты, а это приведет к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), которое есть в распоряжении РИА Новости.