Владелец «Главпродукта» заявил о незаконности смены собственника

В 2007 году сообщалось, что Смирнов уехал из России. Тогда против руководителей предприятий «Главпродукта» было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Смирнов, которого, как сообщал «Коммерсантъ», не было в числе обвиняемых и подозреваемых, после первых обысков выехал в Германию, откуда и руководил работой предприятий. Отъезд не влиял на развитие бизнеса, заверяет Смирнов: «Я некоторое время не нахожусь в России, но работал ежедневно со всем персоналом, каждый день на видеосвязи, полностью был в курсе всего. Я построил этот бизнес с нуля и знаю его лучше всех. Поэтому мое присутствие или неприсутствие совершенно не важно — главное это то, что я ежедневно был на связи со всеми». Предприниматель также развивает бизнес в США в нескольких направлениях — в сфере потребительских товаров, в том числе продовольствия, а также в сфере недвижимости и строительства.