В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист

Трамп выбрал Сакса на должность «царя» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в начале декабря. Это новая должность в американской администрации. Такая консультативная группа, как «Криптосовет», также создается впервые. По данным Bloomberg, у Сакса нет глубоких связей ни в одной из названных сфер.