В Соцфонде рассказали, кому досрочно выплатят пенсии за январь

Ранее Соцфонд сообщил, что с 1 января индексация пенсии будет соответствовать предполагаемому коэффициенту инфляции и составит 7,3%. Расчет индексации пенсии на 2025 год будет производиться на основании пенсии, которую работающий пенсионер получал бы, если бы не работал.