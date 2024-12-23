The Guardian рассказала о «грязных тайнах» производителей шампанского

В материале, в частности, говорится о ситуации в городе Эперне к северо-востоку от Парижа и его окрестностях, где расположены штаб-квартиры одних из самых дорогих брендов шампанского в мире, включая Moët & Chandon и Mercier (обе входят в LVMH). Офисы этих и других компаний расположены на Улице шампанского (Avenue de Champagne), газета пишет, что улицу называют самой богатой в мире. При этом, по информации The Guardian, десятки работников, участвующих в уборке винограда, не имеют собственного жилья и ночуют в палатках.
«The Guardian обнаружила рабочих, которые спали на улицах и в палатках, так как владельцы виноградников не предоставили им жилье. Другие рабочие, проживающие в соседней деревне, рассказали, что им пришлось воровать еду у местных жителей, поскольку им негде было купить продукты», — говорится в материале.
Франкоязычный выходец из Африки Юнис, которого привлекла перспектива собирать виноград для видных производителей, рассказал газете, что работает на виноградниках три дня, а спит — «на улице».
На условия работы газете пожаловались и приезжие из Польши и Болгарии, которые трудятся на виноградниках за чертой города. Они сказали, что работают по 10 часов в день за €11,40 в час, что ниже установленного законом минимума €11,65, и не получают надбавку за переработки.
Профсоюзы критикуют владельцев виноградников за то, что те продолжают нанимать дешевую рабочую силу, а весь сектор в целом не делает ничего для запрета на эксплуатацию трудовых мигрантов. Они считают, что владельцы виноградников оправдываются, утверждая, что помогают африканским мигрантам, предоставляя им работу, даже если она низкооплачиваемая. «Это жадность. Виноград продается по €10−12 за килограмм, так что такое обращение с людьми — это шок. Они смотрят на них как на машины, а не как на людей», — прокомментировал генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT — крупнейший профсоюз в стране, созданный в конце XIX века) в регионе Шампань Хосе Бланко.
Комитет по виноделию Шампани — объединение виноградарей и винодельческих домов региона — заявил газете, что попросил власти усилить контроль за соблюдением трудового законодательства и наказывать виновных в их нарушении. «Когда мы слышим термины [вроде “торговля людьми”] в связи с нашим регионом, мы можем быть только шокированы. Эти постыдные действия не отражают нашу приверженность и пристрастие к профессии, и к ним надо проявлять нулевую терпимость», — приводит газета позицию комитета.
Объединение напомнило виноградарям, рассказал представитель комитета изданию, что при использовании рабочей силы через третью организацию рабочие не могут получать меньше, чем если бы их наняли напрямую.
В июле 2024 года стало известно, что Джилали Эль Гуазра и его сын Ларби Эль Гуазра, которые управляли фирмой EG Vitiprest, были признаны виновными в эксплуатации работников из Марокко в ходе работ на виноградниках в регионе Бордо во Франции. Ларби Эль Гуазра получил 30 месяцев тюремного заключения, а Джилали — 15 месяцев. Суд также назначил им общий штраф в размере €50 тыс. Им запрещено управлять сельскохозяйственной фирмой в течение пяти лет. Дела трех других членов семьи, работавших на предприятии, были закрыты.
Скандал, связанный с работниками на виноградниках, возник в сентябре 2023 года, когда власти Франции приступили к расследованию дела о смертях сборщиков винограда в Шампани. Тогда за несколько дней во время сбора винограда умерли двое мужчин, а еще одна женщина скончалась дома через несколько дней после того, как почувствовала себя плохо во время работы на винограднике.