The Guardian рассказала о «грязных тайнах» производителей шампанского

Профсоюзы критикуют владельцев виноградников за то, что те продолжают нанимать дешевую рабочую силу, а весь сектор в целом не делает ничего для запрета на эксплуатацию трудовых мигрантов. Они считают, что владельцы виноградников оправдываются, утверждая, что помогают африканским мигрантам, предоставляя им работу, даже если она низкооплачиваемая. «Это жадность. Виноград продается по €10−12 за килограмм, так что такое обращение с людьми — это шок. Они смотрят на них как на машины, а не как на людей», — прокомментировал генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT — крупнейший профсоюз в стране, созданный в конце XIX века) в регионе Шампань Хосе Бланко.