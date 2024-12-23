Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрд

Для сравнения: в октябре положительная валютная переоценка составила 23 млрд руб. До этого наибольший эффект от изменения стоимости активов на балансе банки фиксировали в августе этого года — 136 млрд руб. Тогда рубль ослаб к доллару на 5%, а к евро — на 7%. За январь—сентябрь чистые доходы сектора от валютной переоценки достигли 327 млрд руб., оценивал ранее ЦБ.