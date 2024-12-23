Россияне назвали главные связанные с работой расходы

Ранее россияне рассказали, как часто меняли работу. В среднем россияне за свою жизнь меняли четыре места работы. Больше всего респондентов (33%) сообщили, что меняли работу два-три раза. Четверть опрошенных рассказали о четырех-пяти сменах работы. 11% признались, что делали это еще чаще — шесть-семь раз. Только 10% сообщили, что меняли работу один раз.