Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть

Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал — Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.