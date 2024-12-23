Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть

Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1 процента от всего европейского газового импорта против 8,4 процента годом ранее.
Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа — на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России выросла до 7,1 процента с 5,7 в январе-ноябре прошлого года.
В результате на долю России с начала года пришлось 18,3 процента в газовом импорте Евросоюза против 14 процентов годом ранее. Главным образом российский газ поступал в ЕС в виде СПГ (7,1 процента от европейского импорта), через Турецкий поток (5,6 процента) и только потом украинский транзит (5,5 процента).
При этом в целом Евросоюз снижает объемы импорта газа — за год они сократились почти на 6 процентов и составили 271,5 миллиарда кубометров. Главным поставщиком газа в Евросоюз осталась Норвегия, которая увеличила экспорт на 3,6 процента — до 85,2 миллиарда кубометров.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал — Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В конце года истекает заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
В четверг президент Владимир Путин во время пресс-конференции уже напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема России.