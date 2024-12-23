Путин поручил усовершенствовать программы льготного кредитования

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», — сказал президент.
Он отметил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования и вести комплексный мониторинг целевых показателей.
Путин призвал не допускать ситуаций, когда клиенты не могут воспользоваться программами из-за исчерпания лимитов.
«Надо вести информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать», — подчеркнул президент.
Российский лидер 19 декабря во время прямой линии сообщил, что государство сохранит все льготные ипотечные программы. В то же время он назвал безобразием ситуацию с исчерпанием лимитов. Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило необходимый объем субсидий.
В свою очередь, Минфин сообщил, что подготовит изменения по семейной ипотеке с учетом поручения президента.