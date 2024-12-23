Правозащитники уличили МФО в сокрытии условий беспроцентных займов

По ее словам, в этом году ЦБ ужесточил лимиты для МФО на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, поэтому микрофинансисты чрезвычайно заинтересованы в привлечении новых заемщиков. Один из инструментов для этого — деньги без процентов. Заемщикам обещают перевести средства онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тыс. рублей.
Однако потом выясняется, что получить средства безвозмездно вряд ли получится. В описании продукта отмечается, что проценты начисляются в любом случае. И только если полностью погасить заем в так называемый льготный или грейс-период, то они аннулируются. Если же заемщик не вписывается в установленный срок, то проценты начисляются за всё время использования, включая обещанный беспроцентный период.
«Если в продукте заложены проценты, то он по определению не может называться бесплатным. Банки же не называют бесплатными кредитные карты с льготным периодом», — отметила правозащитник.
Как правило, после рассмотрения заявки МФО одобряют по таким продуктам скромную сумму в размере 5−15 тыс. рублей примерно на неделю с льготным периодом в три-четыре дня. При этом погасить его без комиссий можно лишь переводом через Почту России или банки. А такие переводы идут 3−5 дней. То есть не всегда клиент может воспользоваться беспроцентным периодом.
Если же заемщик выбирает удобный способ внесения денег через личный кабинет, то ему приходится заплатить грабительскую, по выражению правозащитников, комиссию — 6−8%. Если заем берется на неделю, то такая комиссия, которая включается в полную стоимость кредита, превышает предельно допустимую норму ПСК в 292% годовых, уверены эксперты проекта «Народного фронта».