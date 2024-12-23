Правозащитники уличили МФО в сокрытии условий беспроцентных займов

Однако потом выясняется, что получить средства безвозмездно вряд ли получится. В описании продукта отмечается, что проценты начисляются в любом случае. И только если полностью погасить заем в так называемый льготный или грейс-период, то они аннулируются. Если же заемщик не вписывается в установленный срок, то проценты начисляются за всё время использования, включая обещанный беспроцентный период.