Нефть и газ. Покупки Баффетта и позиции хедж-фондов

∙ Нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group считают, что в следующем году рынок нефти столкнется с избытком предложения. Однако «чтобы играть на понижение сейчас, нужно быть смелым человеком». «Да, фундаментальные показатели не так уж хороши, но участники рынка знают, что геополитика наверняка сыграет свою роль в следующем году», — пояснил Фредерик Лассерре, глава исследовательского отдела Gunvor. Источником неопределенности выступает политика Трампа.