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Нефть и газ. Покупки Баффетта и позиции хедж-фондов

Нефть марки Brent торгуется ниже 20-дневной скользящей средней ($73 за баррель) и глобально остается в боковом диапазоне $70−75 за баррель, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Давление на котировки оказывают сильный доллар и ожидания профицита предложения в следующем году. Поддерживающим эффектом обладает санкционная риторика в отношении российской и иранской нефти.

События, которые могут оказать влияние на котировки:

24/12−25/12, вторник-среда — выходные дни в США, Рождество.

24/12, вторник — недельное изменение запасов нефти в США от API.

27/12, пятница — недельное изменение запасов нефти в США от EIA, общее число буровых установок от Baker Hughes.

30/12, понедельник — экспирация текущего фьючерсного контракта.

Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03/01/25.

Новостной фон.

∙ Berkshire Hathaway Inc., управляемая Уорреном Баффетом, впервые за полгода совершила покупку акций Occidental Petroleum. По расчетам Bloomberg, доля Berkshire в нефтяной компании сейчас составляет порядка 28%.

∙ Хедж-фонды нарастили длинные позиции по нефти марки WTI. Длинные управляемые позиции по Brent тоже показали рост.

∙ Дональд Трамп заявил, что Панама должна быть вернуть Панамский канал США, если не снизит стоимость прохода для американских судов. Панамский канал выступает одним из узких мест в мировой логистике нефти. Через него проходит порядка 2% мировых поставок черного золота.

∙ Нефтетрейдеры Trafigura Group и Gunvor Group считают, что в следующем году рынок нефти столкнется с избытком предложения. Однако «чтобы играть на понижение сейчас, нужно быть смелым человеком». «Да, фундаментальные показатели не так уж хороши, но участники рынка знают, что геополитика наверняка сыграет свою роль в следующем году», — пояснил Фредерик Лассерре, глава исследовательского отдела Gunvor. Источником неопределенности выступает политика Трампа.

∙ По данным Baker Hughes, американские энергетические компании вторую неделю подряд сохраняют неизменное количество нефтяных и газовых буровых установок. Данная статистика выступает ранним индикатором будущей добычи.

Фьючерсы на природный газ сегодня продолжают лонг. Накануне котировки пробили сопротивление на $3,642. Глобально на недельном таймфрейме вырисовывается разворотная формация с перспективой перехода к долгосрочной восходящей динамике. Впервые за 2 года цена поднялась выше 200-недельной скользящей средней.

Если говорить о ближайшей перспективе, то люфт для роста еще остается. Однако RSI дневного графика подходит к зоне перекупленности. Приближается также дата экспирации текущего контракта — 27 декабря.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».