Назван ключевой для Европы товар российского экспорта

Дело в том, что Польша — аграрная страна, один из лидеров по объему произведенной сельхозпродукции на европейском рынке. Ей необходимы стабильные поставки, чтобы удержать урожайность и поддержать не только своих фермеров, но и в целом европейский рынок продовольствия.