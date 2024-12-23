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Назван ключевой для Европы товар российского экспорта

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что многие страны продолжают закупать российские удобрения, а Польша и вовсе вышла на рекордный уровень поставок. Это ставит под сомнение искренность политических заявлений о желании снизить зависимость от России.

Дело в том, что Польша — аграрная страна, один из лидеров по объему произведенной сельхозпродукции на европейском рынке. Ей необходимы стабильные поставки, чтобы удержать урожайность и поддержать не только своих фермеров, но и в целом европейский рынок продовольствия.

«И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай», — заключил Лебедев.