Крупнейшего производителя касс АТОЛ выкупил его топ-менеджер

«Софтлайн» вел предварительные переговоры о покупке многих компаний, но с учетом текущей ключевой ставки вышел из части из них, рассказал РБК директор ретейл-направления ГК «КОРУС Консалтинг» Геннадий Тарантасов. Он предположил, что оценка стоимости бизнеса «Софтлайном» не соответствовала ожиданиям собственников АТОЛ. По словам Тарантасова, один из вариантов сделки с Володиным — схема, когда новый собственник выплачивает стоимость постепенно, в зависимости от ключевых показателей бизнеса. «Думаю, вариант с действующим менеджментом оказался наиболее удобным для того, чтобы владельцу быстрее продать свой актив. Преимущество такого решения — это плавная смена собственника, который уже знает бизнес изнутри, — говорит Тарантасов. — Для клиентов и сотрудников компании это будет менее болезненным, нежели приход собственника извне». Среди недостатков такой схемы он назвал вопрос финансирования. «Возможно, стоимость будет выплачиваться из прибыли компании на протяжении определенного времени. С учетом стоимости кредитов вряд ли АТОЛ будет привлекать внешние ресурсы», — рассуждает Геннадий Тарантасов.