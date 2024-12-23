Ключевая ставка ЦБ, индекс Мосбиржи, российская валюта: дайджест

Ключевая ставка ЦБ
Банк России по итогам декабрьского заседания сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 21%. Это стало сюрпризом для рынка — большинство ожидало, что на фоне усиления инфляционного давления, роста инфляционных ожиданий и ослабления рубля ставка будет повышена до 23%.
Ключевое изменение, которое позволило ЦБ не менять ставку, — это торможение кредитования, отметил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.
Дело в том, что денежно-кредитные условия могут ужесточаться не только под влиянием ключевой ставки, пояснил эксперт. Ужесточение ДКУ, по оценке ЦБ, стало в том числе результатом влияния автономных факторов в виде ужесточения макропруденциальной политики, нормализации банковского регулирования, повышения требований к заемщикам.
«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке», — пояснили в ЦБ решение не повышать ставку.
На пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что жесткие денежно-кредитные условия должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы.
Регулятор также смягчил сигнал на будущее: если раньше он допускал возможность повышения, то теперь он будет «оценивать его целесообразность». «Так что, возможно, мы уже находимся на пике ставки, но это будет зависеть от дальнейшего поведения экономики», — пишет Евгений Жорнист.
ЦБ на заседании в феврале будет выбирать из двух вариантов, включая дальнейшее повышение ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике. Либо регулятор убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо вернется к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.
«С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 года (в середине февраля) существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием», — отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка Юрий Кравченко.
Индекс Мосбиржи
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% вызвалрезкий скачок котировок на российском рынке акций. По итогам торгов пятницы, 20 декабря, индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта. Это лучший результат с февраля 2022 года. Долларовый РТС подскочил на 10,33%, до 812,12 пункта.
При этом в составе индекса Мосбиржи в минусе закрылись только акции «ФосАгро» (-0,56%), которые в пятницу упали на фоне дивдендного гэпа.
«Индекс Мосбиржи дождался сигнала — ЦБ не стал повышать ключевую ставку, забрезжило завершение жесткого цикла ДКП. На фоне сильной технической перепроданности рынка и аномальной фундаментальной недооцененности бумаг состоялся жесткий вынос — панический откуп шорта сыграл не последнюю роль в вертикальном взлете», — прокомментировал динамику рынка эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Риторика и сигналы ЦБ увеличили вероятность достижения пика ключевой ставки и более раннего начала ее снижения. Это привело к сокращению большого дисконта в наших акциях, связанного с неблагоприятными денежно-кредитными условиями, что вместе с массовым закрытием коротких позиций спровоцировало мощное восходящее движение котировок», — также отметил эксперт «БКС Мир ивнестиций» Дмирий Бабин.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что в краткосрочной перспективе на рынке акций возможен боковик или небольшой откат после ралли, «но долгосрочно картина остается позитивной с потенциалом роста более 30%». Решение ЦБ не повышать ставку снижает риски рецессии, но инфляция остается под контролем только в среднесрочной перспективе, пишет Ярослав Кабаков. По его словам, возможно сохранение ставки до весны с прогрессом в геополитике, что станет катализатором роста рынка.
По мнению Михаила Зельцера из БКС, часть активных трейдеров на повышение могут предпочесть зафиксировать выдающийся результат даже уже сегодня. Однако на перспективу года аналитики БКС прогнозируют рост на 32%, до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.
Аналитики ИК «Велес Капитал» ожидают, что на текущей неделе российский фондовый рынок может развить ралли и закрепиться выше 2600 и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно с ближайшими целями движения 2680 пунктов и 880 пунктов.
«В целом надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки позитивны для акций и наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности в 2025 году могут способствовать развороту на рынке», — ожидают в инвесткомпании.
Российская валюта
Рубль спокойно отреагировал на вердикт ЦБ и просто продолжил плановое укрепление. По итогам торгов пятницы, юань на Мосбирже снизился на 0,33%, до ₽13,9605.
«Ранее решение ЦБ вызвало бы бурю эмоций и, скорее всего, ослабление рубля, но сейчас, когда арбитраж невозможен, на курс влияет динамика положительного торгового баланса, обнуленные лимиты продажи валюты по бюджетному правилу и восстановленные механизмы платежей за экспорт», — объяснил реакцию валютного рынка эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Кроме того, в ближайшие дни будет пик налоговых платежей экспортеров за декабрь, что также поддержит рубль.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽100,2;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽102,07, продать — по ₽100,18.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽109,78, продать — по ₽109,32;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 110, продать — по 108.
Самые дешевые юани:
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,54, продать — по ₽14,26;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 20 декабря.
НПО «Наука». Дивиденды на каждую акцию — ₽2,92. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,75%.
Дивидендные гэпы
SFI («ЭсЭфАй»): Дивиденды на каждую акцию — ₽227,6. Дата выплаты — 15 января.
Корпоративные события
«Полюс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о дроблении акций.
«Роснефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года в размере ₽36,47 на акцию. Это рекордная промежуточная выплата.
Группа «Астра»: заседание совета директоров. В повестке утверждение новой редакции положений о дивидендной политике.
Другие важные события
Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «О развитии банковского сектора РФ», информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий».
Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board, декабрь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 638,42 (+9,19%).
Индекс РТС: 812,12 (+10,33%).
S&P 500: 5930,98 (+1,09%).
Dow Jones Industrial Average: 42 840,26 (+1,18%).
NASDAQ Composite: 19 572,6 (+1,03%).