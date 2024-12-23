Ключевая ставка ЦБ, индекс Мосбиржи, российская валюта: дайджест

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что в краткосрочной перспективе на рынке акций возможен боковик или небольшой откат после ралли, «но долгосрочно картина остается позитивной с потенциалом роста более 30%». Решение ЦБ не повышать ставку снижает риски рецессии, но инфляция остается под контролем только в среднесрочной перспективе, пишет Ярослав Кабаков. По его словам, возможно сохранение ставки до весны с прогрессом в геополитике, что станет катализатором роста рынка.