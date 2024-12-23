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Глава «Союзмультфильма» назвала стоимость российского «ответа Marvel»

«Союзмультфильм» запустит собственное производство игрового кино. Первой линейкой станет франшиза российских супергероев от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, которая будет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», сообщила РБК глава студии Юлиана Слащева.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

О том, что «Союзмультфильм» совместно с онлайн-кинотеатром Okko и Сергеем Лукьяненко планирует медиафраншизу на основе оригинальной вселенной русских супергероев под рабочим названием «Орден Алой звезды», впервые сообщили на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Лукьяненко, по мнению Слащевой, — один из лучших российских фантастов, и хиты у него «выходят один за другим». Он совместно с писателем Сергеем Волковым разработал франшизу, основанную на произведениях советских писателей, среди которых Александр Беляев, Алексей Толстой, Павел Бажов и другие.

Всего серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом, рассказала РБК Слащева. У первых двух лент сейчас ведется доработка сценариев. «Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы, — делится планами глава “Союзмультфильма”. — В 2026 году намерены войти в производство».

С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов «Союзмультфильм», по словам Слащевой, ориентируется на бюджет в размере 1−1,2 млрд руб. на фильм. При этом она признает, что картина такой стоимости без госфинансирования даже при сборах в 1 млрд руб. себя не окупает. «Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав (продажа проекта на онлайн-платформу. — РБК), — объясняет она. — С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты».

Сколько стоит российское кино

Фильм считается окупившимся в прокате, если он заработал минимум вдвое больше своего бюджета. Это связано с тем, что половину кассовых сборов себе забирают кинотеатры, а договорной процент (около 10−15%) достается дистрибьютору. Также, помимо производственного бюджета, существуют расходы на маркетинг, но они обычно не афишируются. Некоторые фильмы добирают после проката на продаже прав онлайн-кинотеатрам и телеканалам, но эти суммы значительно ниже кассовых сборов.

Из самых кассовых фильмов последних двух лет, бюджеты которых назывались создателями официально, самыми дорогими были «Мастер и Маргарита» (собрал 2,3 млрд руб.) и «Бременские музыканты» (собрал больше 3 млрд). Оба обошлись создателям в 1,2 млрд руб. Из них часть — 600 млн руб. и 700 млн руб. соответственно — были выделены государственным Фондом кино на безвозвратной основе. Намного проще окупить низкобюджетный фильм. Например, третья часть франшизы «Лед» стоила всего 500 млн руб. (половина — безвозвратная субсидия), а собрала в прокате почти 1,9 млрд руб.

«Союзмультфильм» и раньше участвовал в производстве российского игрового кино, но делал это в роли сопродюсера. В 2024 году состоялось три премьеры подобных фильмов, напоминает Слащева: это «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты». Совокупно картины собрали более 5,6 млрд руб., что составляет почти 15% от всех кассовых сборов за год.