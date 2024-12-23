Глава «Союзмультфильма» назвала стоимость российского «ответа Marvel»

С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов «Союзмультфильм», по словам Слащевой, ориентируется на бюджет в размере 1−1,2 млрд руб. на фильм. При этом она признает, что картина такой стоимости без госфинансирования даже при сборах в 1 млрд руб. себя не окупает. «Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав (продажа проекта на онлайн-платформу. — РБК), — объясняет она. — С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты».